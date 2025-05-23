Восемь свердловчан вернулись в Россию в ходе обмена пленными с Украиной

Восемь жителей Свердловской области вернулись в Россию в рамках первого этапа масштабного обмена пленными между Россией и Украиной. Как сообщили в Минобороны, обмен осуществлялся по формуле «1000 на 1000».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

В рамках обмена в Россию вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских. Договоренность об обмене пленными с Украиной была достигнута в Стамбуле. Среди возвращенных — мирные жители, перевезенные на Украину после атаки ВСУ на Курскую область. Взамен на Украину были переданы 270 военнослужащих и 120 гражданских.

Первым из свердловских военнослужащих границу пересек боец из города Арамиль. По данным Минобороны, все возвращенные из плена находятся на территории Белоруссии и будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации.

Напомним, в середине октября 2024 года четверо военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена. Как сообщили в Минобороны, обмен пленными между Россией и Украиной проходил по формуле «95 на 95».

Полина Щуцкая