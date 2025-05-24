Фальков: часть вузов получат бюджетные места вне конкурса

Несколько российских вузов, особенно из окраинных регионов, смогут получить определенное число бюджетных мест не на конкурсной основе, а по госзаданию. Такая возможность появится с 2026 года, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Основанием для изменений министр назвал «относительную бедность» многих региональных вузов. По его словам, часть бюджетных мест «надо выделять не конкурсно, а исходя из специфики региона» — господин Фальков считает, что ряд профессии «нужны в любом регионе без исключения».

«Мы думаем, что со следующего года, понимание есть, значительную часть бюджетных мест можно распределять без конкурсной основы, как госзадание в принципе давать. Но часть, конечно же, бюджетных мест можно и нужно давать на конкурсе, чтобы университеты за них боролись»,— сообщил он на форуме U-NOVUS в Томске (цитата по ТАСС).

На этой неделе президент Владимир Путин подписал закон о государственном распределении платных мест в высших учебных заведениях. Теперь правительство перед каждым учебным годом будет устанавливать максимальное количество платных мест для всей страны. Затем Минобрнауки распределит их между вузами на основе выработанных министерством же критериев. Изменения вступят в силу с 1 сентября.

Подробности — в материале «Ъ» «Вузам исчерпали кредит».