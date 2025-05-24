Банкам грозят отключением

Евросоюз обсуждает отключение еще свыше 20 российских банков от системы SWIFT. Такая мера может войти в 18-й санкционный пакет ЕС. Сейчас блок консультируется со странами-участниками по этому вопросу, пишет Bloomberg. Решение должна поддержать каждая из них. Вводить масштабные санкции, в том числе против российского банковского сектора, США и Евросоюз начали в 2022-м. Рестрикции создавали трудности при совершении трансграничных переводов, к которым часть банков приспособилась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Насколько вероятна новая волна отключений? Независимый экономический эксперт Семен Новопрудский считает эту меру одним из способов давления на Москву. Но для введения таких ограничений может потребоваться также согласие Вашингтона, считает собеседник “Ъ FM”: «Достоверно понять, сколько российских банков подключены к системе, довольно сложно. В России даже появились исследования, согласно которым, если санкции вдруг смягчат, это может привести к проблемам у большого количества средних банков, которые сейчас пользуются тем, что они неподсанкционные и могут проводить платежи. Если, например, у неподсанкционных российских банков есть банки-корреспонденты, которые подключены к SWIFT, это тоже помогает им проводить такие платежи, в том числе с европейскими контрагентами, не говоря уже про угрозы вторичных санкций. Потому что пока, например, несмотря на все заявления нынешней американской администрации, которая пока не ввела никаких новых санкций против России, она и не отменила никаких старых.

Решение Евросоюза должно так или иначе согласовываться с Вашингтоном. Думаю, что не в такой степени зависимости, как, например, идея снижения потолка российских цен на нефть, которое просто невозможно без США. Юридически Евросоюз может сам принять такое решение. Главная проблема: Евросоюз, как это ни странно, не имеет действенного чиновничьего и административного контроля за соблюдением санкций. Такую систему создали только США.

Евросоюз будет пытаться так или иначе прощупывать всевозможные способы давления и возможных санкций. Тут зависит не только от того, как будут развиваться отношения между Россией и США, а и косвенно от того, что будет происходить, например, в торговой войне между США и Евросоюзом. Для Европы сейчас любой пакет санкций в ее понимании — это попытки в том числе противодействовать угрозам, какие они видят их со стороны России».

В России только некоторые единичные банки сохраняют доступ к системе SWIFT, например, Райффайзенбанк, Юникредит-банк или ОТП-банк. Правда, там действует множество ограничений по лимитам переводимых сумм, странам назначения и доступным валютам. Другие банки используют альтернативные методы платежей. Также в конце марта на встрече российской и американской делегаций в Эр-Рияде, было достигнуто соглашение о скором снятии ограничений с отдельных банков.

С другой стороны, отключение от системы SWIFT позволяет банковской системе развиваться, говорит управляющий партнер компании Fintech Partners Александр Калякин: «Это переход к более активному изучению и внедрению новых финансовых технологий. Мы видим, как в международной практике начинают масштабироваться решения на блокчейне, в том числе стейблкойны, мультибанковские платежные платформы, которые не зависят от SWIFT. Это уже даже не про обход, а про переформатирование финансового ландшафта.

Второй процесс — это трансформация корреспондентской сети. Те игроки, кто раньше строил бизнес исключительно на традиционных корреспондентских отношениях с банками в Лондоне, Франкфурте или Нью-Йорке сегодня активно перестраиваются на взаимодействие с банками из Азии, Ближнего Востока или Латинской Америки. Потоки трансакционных доходов не исчезают, они просто перераспределяются.

Если бизнес-модель банка сегодня все еще опирается на SWIFT как на ключевое конкурентное преимущество, этому банку нужно срочно перестроить стратегию. Отключение — это не вопрос "если", а вопрос "когда". И те, кто заранее диверсифицировал платежные каналы и создал инфраструктуру для работы с национальными валютами, с цифровыми решениями, уже сегодня выигрывают, даже если санкции их еще не коснулись. Наконец, заявление о возможном возвращении банков к использованию SWIFT после переговоров в Эр-Рияде не более чем политическая игра. Я бы не рекомендовал банкам полагаться в своих стратегиях».

На прошлой неделе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках нового пакета санкций Евросоюз может понизить потолок цен на российскую нефть и ввести рестрикции против «Северных потоков».

Источники Bloomberg добавляют, что блок, помимо прочего, рассмотрит возможность введения новых торговых ограничений на сумму €2,5 млрд, расширение санкций против российского теневого флота.

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Анна Кулецкая