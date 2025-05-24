Минобороны показало кадры второго этапа обмена пленными с Украиной

Телеканал «Звезда» (принадлежит одноименной медиагруппе, которую курирует Минобороны) опубликовал видео второго этапа обмена военнопленными с Украиной. Сегодня стороны передали друг другу по 307 военнослужащих.

На кадрах видно, как российские военнослужащие в форме и с рюкзаками садятся в автобус. Также несколько из них сняли держащими флаги России, СССР и Российской империи.

Проведение обмена пленными в формате «1000 на 1000» было согласовано на переговорах российской и украинской делегаций, которые прошли в Стамбуле 16 мая. 23 мая состоялся первый этап обмена — обе стороны передали друг другу по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Предположительно, 25 мая пройдет третий этап.