Жительницу Кизильского района, пытавшуюся заказать убийство дочери, арестовали

Жительницу Кизильского района, просившую соседа утопить свою 12-летнюю дочь, отправили в СИЗО. Ее обвиняют по ч. 4 ст. 33, п. «в, з» ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

По данным следствия, 16 апреля этого года жительница во дворе дома поселка Измайловский предлагала знакомому 100 тыс. руб. за то, чтобы он утопил ее 12-летнюю дочь в реке. Мотивом стали конфликтные отношения. Знакомый этой жительницы в итоге обратился в полицию.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела.