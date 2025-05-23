Жительницу Челябинской области обвиняют в попытке заказать убийство дочери

Следственные органы управления СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Кизильского района. Ее обвиняют в подстрекательстве к убийству собственной дочери, сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваемую задержали сотрудники ОМВД РФ по Кизильскому району. По данным следствия, 16 апреля этого года жительница во дворе дома поселка Измайловский предлагала знакомому 100 тыс. руб. за то, чтобы он утопил ее 12-летнюю дочь в реке. Мотивом стали конфликтные отношения, сообщает СКР. Знакомый этой жительницы в итоге обратился в полицию.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 33, п. «в, з» ч. 1 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства малолетнего из корыстных побуждений). Следователи решают вопрос об избрании меры пресечения и подаче соответствующего ходатайства в суд.

По информации областной прокуратуры, обвиняемая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ). Ее 12-летнюю дочь и еще двоих детей — 16-ти и пяти лет — изъяли из семьи и отправили в социальное учреждение.

Многодетная семья состоит на учете в связи с трудной жизненной ситуацией. Прокуратура проверит, исполняли ли сотрудники социальной защиты свои обязанности.