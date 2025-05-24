Министр обороны ФРГ рассказал об условиях размещения военнослужащих на Украине

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вопрос об отправке на Украину миротворческих сил пока не обсуждается. По его словам, Германия поучаствует в этом процессе в рамках международного мандата. Господин Писториус не исключил, что ФРГ может сама предложить такой вариант развития событий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Ints Kalnins / Reuters Борис Писториус

Фото: Ints Kalnins / Reuters

«Я напомню вам о нашем основном законе. Для подобного зарубежного развертывания бундесверу, скорее всего, потребуется разрешение Бундестага. И это возможно только под эгидой коллективного мандата, то есть в случае развертывания в рамках ЕС, НАТО или ООН. Однако пока для этого нет никаких инициатив»,— рассказал министр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Сначала, добавил господин Писториус, следует добиться полного прекращения огня. «Мы и наши союзники по "коалиции желающих" и "Группе пяти" думаем об этом, но на данный момент речь явно не идет о миротворческих войсках»,— пояснил он. Роль военного присутствия ФРГ на Украине также будет определена международным мандатом, заключил министр.

Европейские лидеры в течение нескольких месяцев продвигают идею о размещении миротворческих сил на территории Украины после прекращения огня. 27 марта в Париже прошел саммит «коалиции желающих». Объединение состоит примерно из 30 стран, которые пообещали поддержать Киев из-за сокращения помощи Вашингтона. Особо активно обсуждал план о миротворцах президент Франции Эмманюэль Макрон. На прошлой неделе Сергей Лавров дал понять, что российская сторона негативно относится к данной инициативе и не допустит военного присутствия иностранных государств на приграничной территории.