Петербургские очередники в январе получили от «Горжилобмена» 1,19 млрд рублей

В январе 2025 года сотрудники «Горжилобмена» (ключевого подведомственного учреждения Жилищного комитета) осуществили перечисление соцвыплат 240 семьям петербургских очередников. Как сообщили в пресс-службе Смольного 13 февраля, общий объем этих средств составил 1,19 млрд рублей.

По словам главы жилкома Дениса Удода, в текущем году на эти нужды предусмотрено 19,33 млрд рублей. Эти средства будут направлены на улучшение жилищных условий более чем 4,8 тыс. семей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 5,3 тыс. семей в Петербурге получили выплаты на покупку жилья в 2024 году.

Дарья Астанина