«Индиана» удвоила счет в полуфинальной серии play-off НБА против «Нью-Йорка»

Клуб «Индиана Пейсерс» обыграл «Нью-Йорк Никс» во втором матче полуфинала play-off Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и нарастил преимущество в серии до четырех побед — 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Frank Franklin II / AP Фото: Frank Franklin II / AP

Встреча прошла на паркете «Никс» и завершилась со счетом 114:109. Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард «Индианы» Паскаль Сиакам. Он набрал 39 очков. В составе «Нью-Йорка» самым продуктивным стал защитник Джейлен Брансон (36).

Третий матч серии пройдет в ночь на 26 мая в Индианаполисе.

Таисия Орлова