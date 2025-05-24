«Эдмонтон» сравнял счет в серии 1/2 финала play-off НХЛ против «Далласа»

«Эдмонтон Ойлерс» на выезде всухую — 3:0 —обыграл «Даллас Старс» во втором матче полуфинала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии до четырех побед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: LM Otero / AP Фото: LM Otero / AP

Шайбы забросили Райан Нюджент-Хопкинс, Бретт Кулак и Коннор Браун. Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голевой передачей и набрал 20-е очко в нынешнем play-off (3 гола+17 пасов). Он стал четвертым игроком в истории НХЛ, сумевшим добраться до этой отметки в четырех pозыгрышах Кубка Стэнли подряд. До него это удавалось канадцам Майку Босси (1980-1983), Брайану Троттье (1980-1983) и россиянину Сергею Федорову (1995-1998).

Голкипер «Эдмонтона» Стюарт Скиннер отразил 25 бросков по своим воротам и одержал третью сухую победу в этом play-off.

Счет в серии — 1:1. Противостояние продолжится в Эдмонтоне 25 мая.

Таисия Орлова