Власти Ижевска вновь объявили закупку на капремонт перехода у Драмтеатра

Власти Ижевска вновь объявили закупку на разработку проектно-сметной документации (ПСД) и капитальный ремонт подземного перехода на пересечении улиц Советской и Максима Горького, около Драмтеатра. Соответствующие торги разместили на портале госзакупок 23 мая. Начальная цена не изменилась — почти 59,8 млн руб. Подрядчика планируется определить 16 июня. По проекту контракта, ремонт перехода должны завершить до 26 декабря 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Техническое заключение, портал госзакупок Фото: Техническое заключение, портал госзакупок

Напомним, прошлую закупку признали несостоявшейся 24 апреля. На проведение ремонта не было подано ни одной заявки. Разработка ПСД и ремонт финансируются из средств городского бюджета и региональной субсидии.

По техническому заключению, сейчас состояние подземного перехода оценивается как «ограниченно-работоспособное». К причинам дефектов и повреждений строительных конструкций среди прочего отнесли долгий период безремонтной эксплуатации и физический износ материалов. Внутри зафиксировали множество трещин и других повреждений.

В августе 2024 года удмуртское реготделение «Народного» фронта заявило об «устрашающем состоянии» указанного подземного перехода, необходимости провести капитальные ремонт и снести старые ларьки. На это представитель горадминистрации ответил, что «на сегодняшний день финансирование на данные цели отсутствует».

Подземный переход возле Русского драматического театра был построен в 1979 году. После того, как торговля на объекте была приостановлена, павильоны оказались заброшены. Сейчас подземный переход находится в разбитом состоянии и разрисован граффити.