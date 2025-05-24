Суд в Ростове избрал меру пресечения блогеру Гаспару Авакяну

Железнодорожный районный суд Ростов-на-Дону удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении блогера Гаспара Авакяна меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Суд запретил Гаспару Авакяну пользоваться интернетом, управлять автомобилем, выходить из дома в ночное время, посещать культурные и развлекательные мероприятия, общаться с потерпевшим и свидетелями. Мера будет действовать до 21 июля 2025 года.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, Гаспара Авакяна подозревают в нарушении неприкосновенности частной жизни гражданина (ч.1 ст.137 УК РФ). По данным следствия, в апреле 2025 года он опубликовал в интернете личные фото и видео бывшего полицейского, который не давал на это согласия.

Гаспар Авакян ведет видеоблог на YouTube. Он стал известен благодаря роликам, на которых зафиксированы нарушения правил дорожного движения сотрудниками полиции.

В 2020 году Гаспар Авакян был осужден к 2,5 годам колонии-поселении по статье о вымогательстве (ч. 1. ст. 163 УК РФ).

Кристина Федичкина