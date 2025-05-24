После массового ДТП в Подмосковье возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили после ДТП в подмосковном Ногинске, в котором два человека погибли и десять пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Московской области Фото: ГУ МВД России по Московской области

ЧП случилось 23 мая на 68-м километре трассы М-12. Микроавтобус столкнулся с тремя легковыми машинами во время попутного движения. Погибшие — женщина и ребенок. В подмосковном СКР говорили, что возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух людей).