В ДТП с микроавтобусом рядом с Ногинском погибли женщина и ребенок

Рядом с Ногинском микроавтобус столкнулся с тремя легковыми машинами. Погибли женщина и ребенок. Десять человек получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД по Московской области.

Авария произошла на 68-м километре трассы М-12. Автобус столкнулся с другими машинами во время попутного движения. Судя по фотографии, которую опубликовала полиция, черный микроавтобус перевернулся от столкновения.

Пресс-служба главного следственного управления СКР по Московской области сообщила, что по факту ДТП было возбуждено уголовное дело. По статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух людей, водителю грозит до десяти лет лишения свободы.