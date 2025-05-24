Правительство разрешило «Герофарму» выпускать аналоги «Оземпика» до конца года

«Герофарм» сможет выпускать свои аналоги «Оземпика» — «Семавик» и «Семавик Некст» до конца 2025 года. Правительство России продлило компании «Герофарм» так называемую принудительную лицензию на выпуск препаратов на основе семаглутида без согласия правообладателя — датской Novo Nordisk.

Семаглутид защищен патентом до 2031 года, еще два компонента субстанции — до 2025 и 2038 годов. Препараты с этим веществом обычно прописываются для лечения сахарного диабета, их также широко используют для борьбы с ожирением. «Герофарм» и «Промомед» получили разрешения на выпуск препаратов с ним в конце 2023 года. Разрешения были выданы на год.

«Промомед» в конце 2024 года получил от правительства новое разрешение. «Герофарм» продлил его через суд. На каких условиях — неизвестно: процесс был закрытым. Добиться продления лицензии компании удалось в сентябре 2024 года, в ноябре решение первой инстанции подтвердила апелляция.

Суд по интеллектуальным правам 14 мая 2025 года постановил частично отменить решения первой и апелляционной инстанций, писал «Фармвестник». Какие именно части решения изменены — неизвестно, суд был закрытым.

В конце мая обоснованность выдачи принудительных лицензий на семаглутид подтвердил Верховный суд.

Российские фармкомпании смогли получить разрешения на использование семаглутида, так как Novo Nordisk решила остановить поставки в РФ своих препаратов. Механизм выдачи такой принудительной лицензии предусмотрен законом, чтобы не допустить критической нехватки жизненно важных препаратов. Так, например, ст. 1360 Гражданского кодекса РФ позволяет в определенных случаях правительству, минуя суд, определить лиц, которые могут использовать изобретение без согласия патентообладателя с выплатой ему компенсации. Случаи выдачи принудительных лицензий в российской фарме единичны.

Кто из российских фармкомпаний заплатил Novo Nordisk за семаглутид — в материале «Ъ».