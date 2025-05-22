Верховный суд отказал производителю «Оземпика» в споре с правительством

Верховный суд (ВС) отказал датской Novo Nordisk в патентном споре с правительством России, пишет Forbes со ссылкой на решение суда. Компания хотела оспорить распоряжения, дающие право российским фармпроизводителям использовать патенты для производства препаратов на основе семаглутида, в частности дженериков «Оземпика».

Семаглутид — действующее вещество препаратов, применяемых при лечении сахарного диабета второго типа, а также для борьбы с ожирением. Он входит в перечень жизненно необходимых препаратов. О планах прекратить поставки препаратов на основе этого вещества Novo Nordisk уведомила Росздравнадзор еще в ноябре 2022 года, а к началу 2024 года перестала их поставлять.

Novo Nordisk пыталась оспорить распоряжения правительства от 15 ноября и 21 декабря 2024 года. По ним «ПСК Фарма» и «Промомед» до 2026 года могут использовать шесть патентов на изобретения для производства препаратов на основе семаглутида без разрешения патентообладателя. В апреле делопроизводства были объединены.

Иск, оспаривающий эти распоряжения, Novo Nordisk подала в феврале этого года, указывая на неправомерность включения в них двух патентов — на пептидную композицию для изготовления инъекционных устройств и на применение долгодействующих пептидов. Novo Nordisk ссылалась на то, что против выдачи первого патента в апреле 2024 года возражала индийская Sun Pharmaceutical, и в итоге Роспатент признал его недействительным в части пунктов, которые относятся к семаглутиду.

Второй патент, как считает Novo Nordisk, применяется для создания препаратов с прямым показанием к лечению ожирения. Как сказано в решении суда, сфера имущественных интересов Novo Nordisk была нарушена из-за «отсутствия крайней необходимости», утверждала компания.

Кроме того, Novo Nordisk указывала, что правительство, «ПСК Фарма» и «Промомед Рус» не уведомили компанию о принятии распоряжений и о выплате вознаграждения за использование патентов.

Оснований для удовлетворения иска суд не нашел.

Еще одна фармкомпания — «Герофарм» — получила принудительную лицензию на семаглутид через суд в сентябре 2024 года. В ноябре решение подтвердила апелляционная инстанция. Суд по интеллектуальным правам 14 мая 2025 года постановил частично отменить решения первой и апелляционной инстанций, писал «Фармвестник». Суд проходил в закрытом режиме, поэтому неясно, каких именно частей судебных решений касались изменения.

В марте «ПСК Фарма» и «Промомед» сообщили «Ъ», что осуществили первые выплаты правообладателю — датской Novo Nordisk. Речь могла идти о небольшой сумме — не более 15 млн руб. «Герофарм» не стал этого делать, ссылаясь на то, что выпустил свой препарат «Семавик» в период действия ограничений на выплаты компенсации компаниям из недружественных стран.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Оземпику" отдают должное».