Самолет с освобожденными пленными военнослужащими приземлился в Подмосковье

Самолет, на борту которого находились 270 освобожденных из плена российских военнослужащих, приземлился в Подмосковье. Их направили в медицинские учреждения Минобороны в Москве для прохождения лечения и реабилитации.

Кадры публикует телеканал «Звезда». На них военнослужащие выходят из самолета. Двое держат в руках российский флаг.

23 мая Россия и Украина передали друг другу по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Это первый этап обмена по формуле «1000 на 1000», о котором российская и украинская делегации договорились на переговорах в Стамбуле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».