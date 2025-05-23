Стартовал крупнейший обмен военнопленными между Россией и Украиной

23 мая Россия и Украина провели первый этап крупнейшего с начала боевых действий обмена военнопленными. На границе с Белоруссией обе стороны передали по 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Среди них — двадцать мирных жителей, оказавшихся на Украине в результате атаки на Курскую область. После приезда в Россию участники обмена пройдут реабилитацию в медучреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Договоренность о проведении обмена по формуле «1000 на 1000» была достигнута по итогам трехсторонней встречи в Стамбуле 16 мая. 22 мая пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обе стороны заинтересованы провести его «в максимально быстром режиме». В тот же день Украина и Россия обменялись списками военнопленных, готовящихся к передаче. При этом даты самого обмена не называли ни российская, ни украинская сторона. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев говорил, что обмен технически сложно провести в один день, поэтому процесс передачи разобьют на несколько этапов.

Утром 23 мая президент США Дональд Трамп поздравил обе страны с достигнутой договоренностью в соцсети Truth Social. Спустя несколько часов о передаче военнослужащих сообщило уже Минобороны России. В военном ведомстве отметили, что обмен планируется продолжить в «ближайшие дни». Сколько времени займет процесс передачи, там не уточнили. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов писал, что обмен продлится три дня — с 23 по 25 мая.

Минобороны также показало видео с вернувшимися из плена. На видео они держат флаги России и СССР и хором кричат «Ура! Ура! Ура!». «Я очень рад, что вернулся домой. Внутри меня переполняют приятные, теплые ощущения того, что я увижу свою семью, родственников, детей, близких. Все будет хорошо. Слава России»,— говорит один из военнослужащих перед посадкой в автобус. С вернувшимися из плена пообщалась и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. «Первыми прибыли гражданские жители Курской области и политзаключенные,— рассказала она в Telegram-канале.— История каждого из них тянет на приключенческий роман или политический триллер». О каких политзаключенных идет речь, она не уточнила.

Полина Мотызлевская