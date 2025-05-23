Теннисистка Самсонова вышла в финал турнира WTA 500 в Страсбурге

Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в Страсбурге, призовой фонд которого превышает €925 тыс.

В полуфинальном матче она обыграла американку Даниэль Коллинс. Встреча продлилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:2. Самсонова занимает 19-е место в рейтинге WTA, Коллинс — 46-е.

В финале россиянка сыграет против представительницы Казахстана 11-й ракетки мира Елены Рыбакиной.

Финальный матч турнира пройдет 24 мая. Действующей обладательницей титула является американка Мэдисон Киз.

Таисия Орлова