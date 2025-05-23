Москалькова: в Сумах украинской стороной удерживается 34 жителя Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что в украинских Сумах удерживаются еще 34 гражданина страны. В рамках сегодняшнего обмена в Россию вернулись 20 жителей Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы не остановимся, пока не сделаем все возможное, чтобы вернуть каждого россиянина. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека»,— написала госпожа Москалькова в своем Telegram-канале.

Сегодня в рамках первого этапа обмена между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000» вернулись 270 военнослужащих и 120 гражданских. На Украину передали столько же военных и мирных жителей. Обмен «1000 на 1000» должен завершиться 25 мая.

До этого из Сум в Россию 25 жителей Курской области вернулись в конце марта. Среди них было много пожилых людей.

Подробнее о жизни курян в период наступления ВСУ — в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».

Екатерина Отрашкевич