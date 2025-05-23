Бизнес в Черноземье привлек 133,7 млн рублей за счет краудфандинга

За первый квартал 2025 года компании в регионах Черноземья привлекли 133,7 млн руб. финансирования с помощью краудфандинга, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.

По данным ЦБ, больше всего за счет краудфандинга собрали предприниматели Воронежской области — 118,5 млн руб. В Орловской области бизнес привлек 10,8 млн руб., в Тамбовской — 2,3 млн руб., в Липецкой — 1,2 млн руб., а в Белгородской — 869,6 тыс. руб. Данных о Курской области не приводится.

В стране в целом в первом квартале предприниматели привлекли через краудфандинг 13,4 млрд руб.

«Рынок краудфандинга в нашей стране пока небольшой, но растёт очень быстро. Активные инвесторы занимают сейчас большую долю из тех, кто зарегистрирован на инвестиционных платформах. То есть они находят для себя интересные проекты для вложений»,— отметил руководитель направления экономического отдела воронежского отделения ЦБ Максим Толубаев.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» сообщал, что за 2024 год бизнес в макрорегионе собрал 391 млн руб. при помощи краудфандинга. Наибольшую сумму получили предприятия из Воронежской области (185,3 млн руб.), а меньше всего собрали компании из Орловской области (25,1 млн руб.)

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «С миру по рублю».

Егор Якимов