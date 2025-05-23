Решение по участию сборной России по хоккею в Олимпиаде будет принято позже

Федерация хоккея России (ФХР) заявила, что окончательное решение по участию сборной России в Олимпиаде 2026 года будет принято позже. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В рамках Конгресса Международной федерации хоккея (IIHF.— "Ъ") был затронут вопрос участия сборных команд России в Зимних Олимпийских играх 2026 года. IIHF, Олимпийский комитет России и ФХР летом проведут дополнительные консультации по этому вопросу. Окончательное решение будет принято позднее»,— говорится в заявлении.

Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что на Конгрессе IIHF было принято решение не допускать российскую команду на Олимпиаду.

В феврале 2022 года сборные России и Белоруссии по хоккею были отстранены от международных соревнований под эгидой IIHF из-за спецоперации на Украине. Ранее сообщалось, что вопрос участия российской команды в Играх 2026 года будет обсуждаться после рекомендации Международного олимпийского комитета.

Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На прошлых Играх в Пекине сборная России завоевала серебряные медали, уступив в финале финской команде.

Таисия Орлова