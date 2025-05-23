Путин: в целом Россия выполнила обязательства по экспорту оружия в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году российские компании «в целом» выполнили обязательства по поставкам вооружений в другие страны. Он сообщил об этом на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В ряде случаев вместе с зарубежными партнерами приняты решения, удовлетворяющие обе стороны, а формы и методы взаимодействия гибко и оперативно скорректированы»,— сказал господин Путин. Он добавил, что оборонно-промышленный комплекс работает в усиленном режиме «практически по всей номенклатуре выпускаемой продукции».

Также на заседании президент заявил, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по экспорту вооружений. Он считает, что кроме поставок оружия РФ должна предлагать своим партнерам и более широкий спектр услуг.