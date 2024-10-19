Четверо военнослужащих из Свердловской области вернулись из украинского плена, сообщила омбудсмен Татьяна Мерзлякова. По ее словам, все солдаты были возвращены из плена после боев в Курске. Как сообщили в Минобороны, обмен пленными между Россией и Украиной прошел по формуле «95 на 95».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, из украинского плена вернулись четверо военных из Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, из украинского плена вернулись четверо военных из Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Минобороны уточнили, что посредником при обмене выступили ОАЭ. Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, там им оказывают помощь медики и психологи. Планируется, что военнослужащих доставят в Россию, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Им также предоставили возможность связаться с родственниками.

«Четверо из них (возвращенных — прим. ред.) — из нашего списка. Троих подавал нам лично командир бригады. И мы благодарны ему за заботу о своих. А вот четвертый, слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата»,— написала в социальных сетях Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в последний раз Россия и Украина обменивались военнопленными 14 сентября. Тогда в Россию вернулись 103 военнослужащих, которые попали в плен при вторжении ВСУ в приграничье Курской области. Столько же военнопленных Россия отдала Украине.

Анастасия Таначева