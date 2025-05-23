Путин: нужны заделы для выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК

Президент России Владимир Путин заявил, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса нужно «создавать заделы» для выпуска гражданской продукции, осваивать технологии двойного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не раз говорил: нам нужно четко планировать работу ОПК на долгосрочную перспективу, чтобы сбалансировать выполнение заданий гособоронзаказа и контрактов в рамках военно-технического сотрудничества»,— сказал глава государства на заседании по военно-техническому сотрудничеству (цитата по сайту Кремля).

Это позволит обеспечить максимальную и эффективную загрузку оборонных предприятий, пояснил господин Путин. По его словам, у России есть значительный потенциал роста по всем направлениям военно-технического сотрудничества.

Президент подчеркнул, что Россия остается в пятерке мировых лидеров по экспорту вооружений. Для продвижения на экспорт российских вооружений в высококонкурентной среде необходимо улучшать взаимодействие с зарубежными партнерами.

О задачах президента перед ОПК — в материале «Ъ» «Оборонке предложено заглянуть в будущее».