Главные новости за 23 мая. Кавказ

Как стало известно «Ъ-Кавказ», Арбитражный суд Северо-Кавказского округа утвердил решения судов нижестоящих инстанций о признании ничтожным муниципального контракта на ремонт дорожного покрытия во Владикавказе по иску прокуратуры. Согласно постановлению суда, подрядная организация ООО «Владстрой-Сиб» обязана выплатить 98,6 млн руб. в пользу Владикавказского муниципального казенного учреждения «Дорожный фонд».

Глава администрации Промышленного района Ставрополя Александр Красношлык, руководивший территорией почти пять лет, ушел в отставку по собственному желанию.

Конкурсный управляющий СПК «Рассвет» Виктор Юрин объявил о проведении открытых торгов в форме аукциона по реализации имущества сельхозпредприятия в селе Камбулат Туркменского района Ставропольского края. На аукцион выставлено 16 лотов общей стоимостью 42 млн руб.

Национальное бюро кредитных историй опубликовало данные по автокредитованию в России за апрель 2025 года. В Ставропольском крае объем автокредитования достиг 2,08 млрд руб., что в два раза меньше показателя апреля прошлого года (4,07 млрд руб.).

Спрос на туристическое жилье в Ставропольском крае вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, с наибольшим приростом бронирований в декабре — 22%.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа получили 103,8 млрд руб. на реализацию новых национальных проектов в 2025 году.

Депутаты Думы Ставропольского края поддержали инициативу губернатора Владимира Владимирова об увеличении единовременных выплат гражданам при повреждении имущества во время чрезвычайных ситуаций.