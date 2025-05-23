Дума Ставрополья одобрила повышение социальных выплат при ЧС

Депутаты Думы Ставропольского края поддержали инициативу губернатора Владимира Владимирова об увеличении единовременных выплат гражданам при повреждении имущества во время чрезвычайных ситуаций. Соответствующие изменения в краевой закон о мерах социальной поддержки были внесены на заседании, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

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Согласно принятым поправкам, единовременная материальная помощь при нарушении условий жизнедеятельности возросла с 15 до 30 тыс. руб. на каждого пострадавшего. Компенсация за частичную утрату имущества первой необходимости увеличена на 25 тыс. и теперь составляет 100 тыс. руб. При полной потере имущества первой необходимости выплата достигла 200 тысяч рублей, что на 50 тысяч больше прежней суммы.

«За полностью утраченное имущество первой необходимости сумма равняется 200 тыс. на каждого пострадавшего»,— цитирует пресс-служба председателя Думы региона Николая Великданя.

Кроме того, проиндексирован размер единовременного пособия членам семей, находившимся на иждивении у погибшего в результате ЧС. Эта выплата увеличилась до 1 млн 567,5 тыс. руб.

Николай Аксенов