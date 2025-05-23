Опубликованы кадры первого этапа масштабного обмена между Россией и Украиной

На границе Украины и Белоруссии 23 мая состоялся первый этап масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной. Первые кадры процедуры обмена были опубликованы белорусским изданием News.by.

В рамках договоренностей, достигнутых 16 мая в Стамбуле, стороны обменялись 270 военнослужащими и 120 гражданскими лицами с каждой стороны. Среди вернувшихся в Россию есть мирные жители Курской области, которых вывезли военнослужащие армии Украины с территории региона.

Сейчас они находятся в Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. После этого их планируют доставить в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации. Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что обмен проходит в несколько этапов и продлится до 25 мая.