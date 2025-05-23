Польша заявила о перехвате российского Су-24 над Балтийским морем

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что 22 мая российский Су-24 вошел в воздушное пространство НАТО над Балтийским морем. В связи с этим оперативное командование сил НАТО в Европе отдало приказ польским летчикам перехватить самолет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eloisa Lopez / Reuters Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Министр обороны сказал в эфире телеканала TVP Info, что Су-24 выполнял опасные маневры. Это неслучайная акция, считает господин Косиняк-Камыш. По его словам, это второй подобный инцидент за последние несколько недель.

Пространство над Балтийским морем патрулирует польская миссия. В нее входят 150 солдат и самолеты F-14, отмечает TVP Info. Вооруженные силы Польши несколько раз поднимали в воздух дежурные пары истребителей из-за действий дальней авиации России.

В Минобороны России заявляли, что все полеты самолетов воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.