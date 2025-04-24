Польша подняла в воздух истребители из-за действий дальней авиации РФ

Вооруженные силы Польши сегодня утром, 24 апреля, подняли в воздух дежурные истребители. Об этом сообщило в соцсети X оперативное командование. Как утверждает ведомство, меры приняты в связи с интенсивной активностью российской дальней авиации на Украине.

Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки Польши приведены в состояние повышенной готовности. Утверждается, что меры направлены на обеспечение безопасности польской территории.

Польша неоднократно поднимала в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России. В предыдущий раз это произошло 6 апреля.

Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш говорил, что в 2025 году Варшава планирует поставить «мировой рекорд» по тратам на военные нужды: 4,7% своего ВВП.

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