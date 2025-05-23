Определен подрядчик на достройку нижегородского «Дома правительства»

Управление делами правительства Нижегородской области заключило контракт с нижегородской компанией ООО «Комплексстрой» на достройку «Дома правительства». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость контракта с момента объявления конкурса не изменилась и составила 146,5 млн руб. Подрядчику должен произвести внутренние отделочные работы, установить двери, ограждения, сантехнику и электрику в первом блоке первой очереди здания. Работы необходимо завершить до 15 декабря 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в областном бюджете на 2024 год на достройку «Дома правительства» заложили 151,65 млн руб.

Строить здание начали в 2007 году, еще при губернаторе Валерии Шанцеве. В 2008 году работы остановили, не законсервировав, из-за чего впоследствии часть конструкций пришлось разбирать. Затем строительство поделили на блоки, которые вводят в обратном порядке: в 2018 году сдали третий блок, в 2020 году — второй, сейчас достраивают первый блок.

Нынешние власти обсуждают идею создания в «Доме правительства» отеля, а сами намерены переехать из кремля.

Анастасия Титова