Футболист Модрич может перейти в «Интер Майами», за который играет Месси

Хорватский полузащитник мадридского «Реала», который 22 мая заявил об уходе из клуба по окончании сезона, может продолжить карьеру в «Интер Майами», за который выступают экс-игроки «Барселоны» Лионель Месси и Луис Суарес. Об этом сообщает газета Mundo Deportivo.

По информации издания, в подписании игрока заинтересован совладелец клуба Дэвид Бекхем. Сообщается, что хорват перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента. Соглашение будет рассчитано на один год, за который Модрич сможет заработать $2,5 млн.

39-летний Лука Модрич является самым титулованным игроком «Реала». В составе команды он шесть раз выигрывал Лигу чемпионов и пять раз побеждал на клубном чемпионате мира. Хорват четыре раза становился чемпионом Испании. Также является двукратным обладателем Кубка Испании и пятикратным обладателем Суперкубка Испании. В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча».

Таисия Орлова