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Пяти новым улицам в Казани присвоили имена деятелей культуры

Пять новых улиц в Советском районе Казани получили названия в честь писателей, художницы и певицы. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пяти новым улицам в Казани присвоили имена деятелей культуры

Пяти новым улицам в Казани присвоили имена деятелей культуры

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Пяти новым улицам в Казани присвоили имена деятелей культуры

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Первая улица будет носить имя детского писателя и участника Великой Отечественной войны Усмана Бакирова, вторая — писательницы, переводчика и члена Союза писателей СССР Софьи Радзиевской. Также новые улицы названы в честь татарского поэта Шауката Галиева, художницы Гайши Рахманкуловой и певицы Зюгры Байрашевой.

В октябре 2024 года в Авиастроительном районе Казани одну из улиц назвали в честь советского ученого-конструктора авиационных двигателей Прокофия Зубца.

Анар Зейналов

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