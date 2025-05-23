Пяти новым улицам в Казани присвоили имена деятелей культуры
Пять новых улиц в Советском районе Казани получили названия в честь писателей, художницы и певицы. Соответствующее постановление подписано в исполкоме города, сообщили в пресс-службе мэрии.
Пяти новым улицам в Казани присвоили имена деятелей культуры
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Первая улица будет носить имя детского писателя и участника Великой Отечественной войны Усмана Бакирова, вторая — писательницы, переводчика и члена Союза писателей СССР Софьи Радзиевской. Также новые улицы названы в честь татарского поэта Шауката Галиева, художницы Гайши Рахманкуловой и певицы Зюгры Байрашевой.
В октябре 2024 года в Авиастроительном районе Казани одну из улиц назвали в честь советского ученого-конструктора авиационных двигателей Прокофия Зубца.