Орловский губернатор подтвердил гибель экипажа рухнувшего вертолета

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал подробности о падении вертолета Министерства обороны РФ в районе поселка Нарышкино, расположенного рядом с областным центром. По словам главы региона, вертолет упал из-за технической неисправности. «Экипаж ценой собственных жизней увел падающий вертолет от жилых домов»,— написал господин Клычков в своем Telegram-канале.

Происшествие случилось в полутора километрах от поселка. По словам Андрея Клычкова, жители Урицкого района не пострадали, разрушений нет.

Сейчас место происшествия оцеплено. Оперативные службы ведут проверку местности. На территории Урицкого района работает оперативный штаб по устранению последствий.

Сергей Толмачев