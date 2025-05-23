Сенатор рассказал о состоянии конструктора «Курганприбора» Кондратьева после нападения

Жизни главного конструктора «НПО "Курганприбор"» Андрея Кондратьева ничего не угрожает, он находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает сенатор от Курганской области Сергей Муратов. 22 мая господин Кондратьев подвергся нападению.

«Человека избили, руку сломали, находится в больнице»,— сказал господин Муратов ТАСС. Сенатор утверждает, что нападение на конструктора было совершено «по заказу врага». Андрей Кондратьев является ценным специалистом, подчеркнул Сергей Муратов.

Обстоятельства нападения проверяет полиция. В пресс-службе регионального УМВД России сообщали, что инцидент произошел в подъезде жилого дома в Кургане. «Курганприбор» производит продукцию для оборонного комплекса. Андрей Кондратьев также занимает пост заместителя гендиректора предприятия.