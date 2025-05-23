В Кургане напали на главного конструктора оборонного предприятия
Полиция проверяет обстоятельства нападения на главного конструктора «НПО "Курганприбор"» Андрея Кондратьева, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе регионального УМВД России.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
По данным информагентства, нападение совершено 22 мая в подъезде жилого дома в Кургане. Пострадавший госпитализирован.
«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— сказали в МВД, отвечая на вопрос о нападении.
АО «Научно-производственное объединение "Курганприбор"», как сообщает «РИА Новости», производит продукцию для оборонного комплекса. Андрей Кондратьев занимает на предприятии пост не только главного конструктора, но и заместителя гендиректора.