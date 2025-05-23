Предпринимательство помолодело

Количество компаний, которые открыли бизнесмены-подростки, превысило 13 тыс. Только с начала этого года было оформлено 700 таких ИП, сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование компании Корпорация МСП. Для сравнения: за весь прошлый год новичков было только 300. Речь идет о молодых людях от 14 до 18 лет. Они активно работают на маркетплейсах, занимаются наукой и репетиторством. Реже открывают производственные стартапы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Придумать идею и оформиться как предприниматель школьнику не так уж и сложно, а вот убедить клиентов в своем профессионализме почти невозможно, говорит начинающий продюсер Глеб Кузнецов: «Я беру индивидуально какие-то заказы от людей или организаций. Например, я занимался организацией 9 мая. Искал подрядчиков, которые помогут провести прямой эфир, помощь в организации пресс-службы и финансовая часть, составление бюджетов и смет. Мне было 15 лет. Разумеется, трудности были. В первую очередь это несерьезное отношение других специалистов ввиду того, что мне было мало лет.

Все видели во мне в первую очередь подростка, который только-только начинает. Мне пришлось говорить, что я просто представитель другого продюсера и являюсь просто его секретарем. Сейчас заказчики находят меня сами либо я предлагаю сотрудничество. Изначально помогали родители, но сейчас стало гораздо проще благодаря государственным сервисам, то есть это делается за пять минут и в любом возрасте».

Развитие предпринимательских качеств у детей активно поддерживает государство. В школах введены уроки по основам ведения бизнеса. А с современным уровнем цифровой среды для старта собственного дела достаточно ноутбука с выходом в интернет. Причем со многими задачами подростки справляются лучше взрослых, отметил управляющий партнер юридической компании «Неделько и партнеры» Василий Неделько: «Несовершеннолетний гражданин у нас может стать самозанятым с 14 лет, это при условии, что будет согласие родителей. Поэтому молодые предприниматели этим активно пользуются и регистрируют себя в качестве индивидуальных предпринимателей либо самозанятых.

Честно говоря, бывает так, что 16-летние подростки лучше соображают, чем их родители, которые к бизнесу не имеют никакого отношения. А если речь идет, допустим, о создании программного продукта или чего-то, связанного с соцсетями, то дети настолько быстро могут переосмысливать огромный поток информации и делать выводы, что, я думаю, многие самостоятельно могут уже этим заниматься.

Если продукт или какая-то услуга оказана качественно, то не так важно, сколько лет человеку, который ее оказал, 15 или 30».

Для современных школьников собственный бизнес — это модно и престижно, но чаще всего такие подростковые проекты долго не живут. Юные стартаперы просто не учитывают многих рисков, отметил председатель комитета «Опоры России» по развитию молодежного предпринимательства Виктор Ивлев: «Доля ИП несовершеннолетних относительно всех ИП не превышает 0,3%. То, что подростки стали чаще открывать бизнес, связано с тотальной популяризацией предпринимательской деятельности, которая зачастую, на мой взгляд, показывает ее лучшую сторону, соответственно, не показывает тот огромный труд, который делает человек.

Во-первых, конечно, многие открывают бизнес на эмоциональной волне и тратят свой стартовый капитал. Непредсказуемые доходы, период низких продаж и нестабильный спрос — все эти факторы сложно предвидеть молодым неопытным предпринимателям. Во-вторых, отсутствует финансовая экспертиза. Наконец, это юридические риски. Большинство молодых людей не подходят ответственно к оформлению документов, поэтому на старте и в процессе работы они упускают много юридических моментов, за которые потом платят большие штрафы.

Чаще всего подростки заходят, конечно, в медийную сферу, не только блогерство, это еще и продакшн, это сегмент бизнеса, который зачастую с кредитным плечом работает, и за счет высокой доли маржинальности они продолжают брать кредиты, несмотря на высокий ключ. Минимальный процент — это производство. Потому что имея определенный бюджет для открытия своего производства с маржинальностью в 20%, а это и кадровая история, и цех, и помещение, и станки, легче эти деньги положить сейчас на вклад и иметь ту же маржинальность в 20%. То есть получать тот же доход, сидя на диване, попивая вкусный чай с плюшками».

Еще один фактор, тормозящий бизнес юных предпринимателей, это необходимость сосредоточится на экзаменах. Многие вынуждены сворачивать свои компании с окончанием школы. Совмещать учебу с работой довольно трудно, признается 18-летний основатель стартапа «Твой зонт» Климент Щегольков: «В 14 лет я зарегистрировался в качестве самозанятого, разбил свою свинку-копилку, на накопленные там 20 тыс. руб. купил 3D-принтер и одну катушку пластика и начал печатать. Годик этим прозанимался, потом пошел делать стартап.

Мы делали сервис автоматизированного клининга окон и фасадов зданий. Мне было 16 лет, мы зарегистрировали тогда ИП. Сейчас мне уже стукнуло 18 лет, мы зарегистрировали ООО и делаем шеринг зонтов. Бизнес душит детство — это точно. С учебой совмещать очень сложно, практически нереально, особенно что касается вуза, приходится выкручиваться. Я буду биться до конца. Сейчас сильные успехи есть у компании по шерингу зонтов, мы вышли на рынок, мы установили аппараты, контрактное производство, все это расширяем. Тяжело, но интересно».

Толчок развитию молодежного предпринимательства дает дефицитный рынок труда. Для заполнения всех вакансий стране не хватает около 3 млн человек, писал “Ъ” со ссылкой на экспертов Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова