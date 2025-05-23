На Дону власти усомнились в идее QR-кодов обратной связи в автобусах

В Ростовской области рассмотрят альтернативные варианты обратной связи пассажиров общественного транспорта, взамен анонсированных раннее QR-кодов. Об этом сообщили в пресс-службе минтранса региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что сомнения в целесообразности идеи связаны с деятельностью мошенников, которые могут подменить QR-код. Сейчас власти рассматривают возможности создания бота обратной связи или использование голографической защиты для графических ссылок.

В сообщении также отмечается, что QR-код, который планировали разместить в автобусах, сейчас отсутствует, но продолжает работать.