В Ростове-на-Дону больше не будут размещать рекламу на окнах автобусов

В Ростове-на-Дону прекратят хоатичную расклейку рекламных материалов на окнах муниципального общественного транспорта. В настоящее время завершена разработка обновленных правил, регламентирующих размещение объявлений внутри автобусных салонов, сообщил глава ростовской администрации Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Полностью согласен с мнением ростовчан: текущий вид размещения рекламы действительно неудовлетворителен»,— уточнил глава города.

После утверждения единой концепции, рекламные материалы будут размещены в каждом автобусе согласно обновленным требованиям. Кроме того, поступило предложение о внедрении QR-кодов, которые будут доступны во всех автобусах.

«Каждый ростовчанин сможет оставить свой комментарий о нарушениях, которые произошли во время поездки. Это поможет оперативно реагировать на ваши обращения»,- заключил господин Скрябин.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что состояние общественного транспорта Ростова оценил заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России.

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Валентина Любашенко