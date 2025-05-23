Гарвардский университет обжалует в суде запрет на прием иностранных студентов

23 мая Гарвардский университет опротестовал в суде наложенный на него администрацией Дональда Трампа запрет зачислять иностранных студентов. Иск подан университетом в федеральный суд Массачусетса. Как отмечается в иске, этот запрет нарушает в том числе первую поправку к Конституции США и право на надлежащую правовую процедуру.

Президент университета Алан Гарбер опубликовал в связи с подачей иска заявление на сайте Гарварда. «Мы осуждаем эти незаконные и необоснованные действия»,— написал он, отметив, что запрет на прием иностранных студентов «ставит под угрозу будущее тысяч студентов и ученых Гарварда и служит предупреждением бесчисленному множеству других людей в колледжах и университетах по всей стране, которые приехали в Америку, чтобы продолжить свое образование и осуществить свои мечты». Руководство университета добивается через суд запретительного ордера, который бы заблокировал решение администрации Трампа.

О запрете приема Гарвардом новых иностранных студентов президент Дональд Трамп объявил 22 мая. Ранее администрация заморозила университету более $2,6 млрд финансирования и прекратила будущие гранты.

Алена Миклашевская