Путин ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве России и Лаоса

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Лаоса о военном сотрудничестве. Документ опубликован на портале правовых актов. Соглашение было подписано сторонами в Москве 13 августа 2024 года.

Документ был внесен российским правительством в Госдуму в апреле. В пояснительной записке указано, что его ратификация будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между странами в военной области. Соглашение определяет направления сотрудничества и формы, в которых оно будет осуществляться.

Договоренности предполагают обмен опытом в вопросах обучения и подготовки военных кадров, реформирования вооруженных сил, инженерного обеспечения войск, противодействия самодельным взрывным устройствам и их безопасного разминирования.

О визите главы МИД РФ в Лаос — в материале «Сергей Лавров потрудился на полях в Лаосе».