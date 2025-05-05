Президент Лаоса посетит Россию по случаю 9 Мая

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики (ЛНДР) Тхонглун Сисулит посетит Россию с 8 по 10 мая. Об этом сообщил МИД Лаоса. В Москве лидер республики примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«По приглашению президента РФ Владимира Путина президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит во главе делегации высокого уровня ЛНДР посетит РФ с рабочим визитом с 8 по 10 мая 2025 года в целях дальнейшего укрепления дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне»,— говорится в сообщении лаосского МИДа (цитата по ТАСС).

В августе 2024 года Россия и Лаос подписали соглашение о военном сотрудничестве. Оно предполагает обмен опытом в вопросах обучения и подготовки военных кадров, реформирования вооруженных сил, инженерного обеспечения войск, противодействия самодельным взрывным устройствам и их безопасного разминирования.

О визите главы МИД РФ в Лаос — в материале «Сергей Лавров потрудился на полях в Лаосе».

Анастасия Домбицкая