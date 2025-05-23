В Югре на 17-летнего подростка возбудили дело о реабилитации нацизма

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО – Югра) в отношении 17-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма), сообщили в окружном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в мае в поселке Малиновский Советского района. «В присутствии третьих лиц он выжег на плакате, посвященному 80-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941–1945 годов, содержащему изображение георгиевской ленты и лозунг "С Днем Победы! 9 Мая", запрещенный символ фашизма — свастику», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по уголовному делу проводятся следственные действия. Санкции статьи о реабилитации нацизма предусматривают наказание до трех лет колонии.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Первоуральска Германа Стрельцова, который, будучи несовершеннолетним, опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» комментарии и изображения, оправдывающие идеологию фашизма.

Мария Шараева