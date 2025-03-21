19-летнего жителя Первоуральска начали судить по делу о реабилитации нацизма

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Первоуральска Германа Стрельцова, обвиняемого по п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По версии следствия, в мае и августе 2023 года Герман Стрельцов, будучи на тот момент несовершеннолетним, опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» комментарии и изображения, оправдывающие идеология фашизма. Кроме того, по данным суда, комментарии и изображения оправдывали преступления, совершенные Третьим рейхом в годы Второй мировой войны, и отрицали факты, установленные приговором Международного военного трибунала.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в Екатеринбурге судят жительницу Нижнего Тагила по делу о реабилитации нацизма. Она, по версии следствия, в состоянии алкогольного опьянения прикурила сигарету от Вечного огня на территории Мемориального комплекса «Площадь Славы».

Мария Шараева