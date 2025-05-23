Путин подписал закон о регистрации мигрантов в Москве через приложение

Президент Владимир Путин подписал закон о проведении в Москве и Московской области эксперимента по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан. В его рамках иностранцы должны будут зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении» и самостоятельно передавать МВД данные о месте своего нахождения. При попытке обхода контроля геолокации мигранты будут включены в реестр контролируемых лиц, а значит, подлежать высылке из России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

Эксперимент начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 2029 года. Он коснется всех въезжающих в столичный регион иностранцев, которым не требуется получать визу в РФ. В список исключений попали несовершеннолетние, дипломаты и члены их семей, а также граждане Белоруссии. Остальные иностранцы должны будут обратиться в органы «по вопросам получения государственных услуг в сфере миграции, дактилоскопической регистрации и фотографирования». Там же мигранты должны будут установить мобильное приложение и предоставить согласие на обработку персональных данных.

Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму правительством 10 марта. Изначально он вносил изменения, касающиеся патентов на работу. Поправки разрешают мигрантам работать по одному патенту в двух регионах (Москве и Московской области или Санкт-Петербурге и Ленинградской области). Работодатели одного региона смогут принимать на работу иностранцев, получивших патент на территории другого. В таком виде законопроект приняли в первом чтении 13 мая. Однако ко второму и третьему чтениям в инициативу внесли поправки о передаче данных геолокации через приложение.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мигрантам лезут в телефон».

Полина Мотызлевская