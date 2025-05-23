Администрация Екатеринбурга вновь рассмотрит заявки на поставку 15 трамваев

Конкурсная комиссия вновь рассмотрит заявки на поставку 15 трамваев для Екатеринбурга, следует из данных на сайте Госзакупок. Закупка переведена в статус «прием заявок».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заявки принимаются до 4 июня, итоги комиссия подведет 6 июня. «Все замечания ФАС были устранены, трамваи будут закуплены»,— пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации. Начальная цена контракта — 2,69 млрд руб.

Напомним, закупка на поставку 15 трехсекционных трамваев была размещена администрацией 28 марта, итоги аукциона должны были определить 25 апреля. В середине апреля компания «Уралтрансмаш» (УТМ) направила жалобу на организацию закупки, указав, что администрация нарушила законодательство в части равного доступа к участию в торгах и недопустимости ограничения числа участников закупки. В компании отметили, что под указанные условия подходит только вагон модели 71-931М (Витязь-М) производства ООО «ПК Транспортные системы», а трамвай УТМ не соответствует лишь по одному требованию — он является двусторонним, а не односторонним.

Анна Капустина