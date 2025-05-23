Незаметная стабилизация

Пять предприятий Удмуртии подписали с минсельхозом соглашения о сохранении оптово-отпускных цен на ряд производимых ими продуктов питания, включая сливочное масло, хлеб и молоко. В минсельхозе говорят о необходимости заключения соглашений между минпромторгом и торговыми сетями, для того чтобы стабилизация цен также отразилась на розничном рынке. Эксперты назвали меру эффективной и считают, что производители — участники соглашений заслуживают ответных преференций от государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В Удмуртии выросло число соглашений о стабилизации оптово-отпускных цен на продукты питания, сообщила пресс-служба регионального УФАС. В апреле между минсельхозом республики и пятью местными предприятиями были заключены договоры относительно стоимости молочной продукции, колбасы и хлеба.

Так, с мясокомбинатом «Беркуты» минсельхоз заключил соглашение о сдерживании цен на докторскую колбасу. Воткинский хлебокомбинат согласился не увеличивать цены на нарезной батон, дарницкий и пшеничный хлеб. Предприятие «Ильинское молоко» сохранит оптово-отпускную цену на целый ряд молочной продукции, включая молоко, сметану, кефир и йогурт. С «Милком» заключили соответствующее соглашение относительно сливочного масла жирностью 72,5%. С компанией «Ува-молоко» заключено два соглашения — о сохранении цен на 2,5-процентный кефир объемом 0,5 литра и сыр моцарелла в фасовке по 150 граммов. Отмечается, что соглашения носят добровольный характер, но обязательны к исполнению в случае их подписания.

В минсельхозе Удмуртии сообщили «Ъ-Удмуртия», что других соглашений, кроме указанных, сейчас не подписано. Назвать конкретные установленные цены в министерстве отказались, уточнив, что соглашения имеют двусторонний характер и не подлежат разглашению третьим лицам.

По данным аналитиков «АБ Центр», отпускные цены производителей на сливочное масло 72,5% жирности составляли в ноябре 2024 года 810,7 тыс. руб. за 1 т. За год показатель вырос на 44,4%. В мае 2025 года средняя потребительская цена на сливочное масло без указания жирности составила почти 1,1 тыс. руб. за 1 кг. Как подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным Удмуртстата, это на 40,6% больше, чем в мае 2024 года.

В минсельхозе добавили, что оптово-отпускные цены оказывают слабое влияние на розничный рынок. Для стабилизации цен на продукты питания на полках магазинов требуются аналогичные соглашения с торговыми сетями. Это компетенция Минпромторга.

Подобные соглашения на территории Удмуртии в ноябре 2024 года заключались с федеральными торговыми сетями — ООО «Ашан», АО «Тандер» и X5 Group. Но, как пояснили «Ъ-Удмуртия» в региональном УФАС, срок действия таких договоров обычно не превышает трех месяцев. В данном случае они должны были перестать действовать в январе-феврале 2025 года. Решение принималось на федеральном уровне. В региональном минпромторге «Ъ-Удмуртия» сообщили об отсутствии планов по заключению соглашений о стабилизации розничных цен в ближайшее время.

Годовой показатель инфляции в марте на продукты в Удмуртии составил без малого 13%, сообщили в реготделении Банка России. В частности, прирост цен на сыр составил почти 27%, рыбные продукты — 23,4%, кофе — почти 22%. Яйца, напротив, уменьшились в цене на 14,7% с апреля 2024 года по март 2025 года.

Директор ООО «Ильинское молоко» Владимир Алексеев сообщил «Ъ-Удмуртия», что конкретные виды продукции, включенные в соглашения о стабилизации оптово-отпускных цен, были выбраны предприятием по рекомендации минсельхоза. Примеры установленных цен на предприятии назвать отказались. По его мнению, фиксирование оптово-отпускных цен также должно было повлиять и на реализацию продукции в розницу.

Говоря о росте себестоимости продукции, господин Алексеев отметил введение обязательной маркировки. Расходы на ее внедрение он обозначил как значительные. «Данная мера контроля продукции предполагала поэтапный ввод. И конкретные расходы на ее соблюдение на разных этапах также менялись — вначале закупка оборудования и внедрение программного обеспечения, теперь содержание и капитальный ремонт этой техники»,— уточнил директор предприятия.

Первый заместитель председателя удмуртского реготделения «Опоры России» Алексей Ишамов считает, что заключенные соглашения свидетельствуют о значительном развитии местных производителей. По его словам, такая мера эффективна для сдерживания цен, в том числе и на розничном рынке, но ее следует дополнить поддержкой предприятий-участников.

«Да, мы понимаем, что любые меры поддержки создадут приоритетные условия для конкуренции с другими участниками рынка. Но я считаю, что когда производитель сам идет навстречу потребителю и правительству в стабилизации цен — его нужно поддерживать. Это может быть грантовая поддержка или налоговые преференции. Все должно быть взаимно. Сейчас такие меры поддержки отсутствуют»,— считает господин Ишамов.

Алексей Ишамов также напомнил о существовании фирменных магазинов у указанных производителей, где, по его мнению, оптово-отпускная цена непосредственно влияет на стоимость продуктов в рознице. Рост цен на продукты питания в целом эксперт объясняет увеличением затрат сельхозпроизводителей, и прежде всего затрат на горюче-смазочные материалы.

Президент Торгово-промышленной палаты Удмуртии Анатолий Ганин придерживается аналогичного мнения. Рост цен на продукты питания в целом он связывает с повышением себестоимости их производства, а также с дефицитом кадров. Он также согласен с тем, что достигнутые договоренности между минсельхозом и производителями — эффективная мера для стабилизации цен.

«Соглашения являются первым шагом для установления ценовых границ. Если крупные производители заключают такие соглашения, где декларируют ценовые потолки, то остальные участники рынка вынуждено на них оглядываются. И покупатели понимают, что если цена выше, то они переплачивают»,— отметил господин Ганин.

Президент ТПП добавил, что превентивные меры по сдерживанию роста цен через договоренности с производителями более результативны в сравнении с возможными решениями, принимаемыми постфактум. «Мы не боремся с болезнью, а предотвращаем ее»,— привел аналогию господин Ганин.

По его мнению, соглашения о сохранении оптово-розничных цен с производителями также могут оказать влияние на розничный рынок при условии информированности других производственных предприятий, розничных сетей и потребителей об установленном ценовом потолке. Господин Ганин считает, что для этого конкретные цены, устанавливаемые в рамках соглашений, также должны стать публичными.

Дмитрий Горбунов