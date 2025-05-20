Минсельхоз Удмуртии заключил пять соглашений о стабилизации цен на продукты

В Удмуртии выросло число соглашений о стабилизации цен на продукты, сообщает пресс-служба регионального УФАС. Так, в апреле между минсельхозом республики и местными предприятиями было заключено пять договоров относительно стоимости молочной продукции, колбасы и хлеба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

С компанией «Ува-молоко» заключили соглашение о неповышении цен на 2,5-процентный кефир, с «Беркутами» — о сдерживании цен на докторскую колбасу. «Воткинский хлебокомбинат» согласился не увеличивать цены на нарезной батон, а также дарницкий и пшеничный хлеб. Предприятие «Ильинское молоко» не будет повышать стоимость молочной продукции, включая молоко, сметану, кефир и йогурт. С «Милком» заключили соответствующей соглашение относительно сливочного масла жирностью 72,5%.

Большинство соглашений заключили до конца года. Договор сроком от 3 до 12 месяцев является добровольным, но его исполнение — обязательным. Цель соглашений декларируется сглаживание ситуации на рынке розничной торговли. Для этого было принято постановление правительства РФ от 26 апреля 2023 года «О случаях допустимости соглашений, заключаемых органами государственной власти субъектов РФ с хозяйствующими субъектами в целях стабилизации цен на товары».

Указывается, что сдерживание роста цен на продукты позволяет увеличить оборот продукции и повысить доступность товаров для потребителей.