«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Воскресенский собор Тутаева

Ярославская хоккейная команда «Локомотив» вместе с Кубком Гагарина 23 мая посетила Воскресенский собор Тутаева. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в администрации округа.

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Вместе с игроками в собор приехали и их семьи. Жители города радостно приветствовали чемпионов и фотографировались, в том числе, с главным тренером команды Игорем Никитиным. При этом о визите команды не было известно заранее.

Воскресенский собор не закрывался в советское время и сохранил ряд почитаемых святынь, главной из которых является икона Всемилостивого Спаса размером 3 на 3 метра. Также храм почитают космонавты. В 2004 году здесь венчался космонавт Юрий Маленченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин в центре

Фото: Виталий Бортяков Игорь Никитин в центре

Фото: Виталий Бортяков

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ХК «Локомотив» 21 мая 2025 года впервые стал обладателем Кубка Гагарина. 23 мая команда привезла Кубок на место авиакатастрофы в Туношне, в которой погибли игроки «Локомотива» в 2011 году.

Алла Чижова