«Локомотив» привез Кубок Гагарина на мемориал в память о погибшей команде

Ярославский ХК «Локомотив» привез Кубок Гагарина на мемориал в Туношне, посвященный погибшим в авиакатастрофе игрокам команды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил молодой нападающий железнодорожников Егор Сурин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Егора Сурина Фото: Telegram-канал Егора Сурина

«Мы приехали на мемориал к парням, к нашей небесной команде. Мы это сделали, чтобы привести кубок к ним. Несмотря на то, что эти ребятам сейчас не с нами, они всегда давали нам импульс и желание биться за них и побеждать»,— сказал Сурин в видеосообщении.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что победу в Кубке Гагарина 2025 ярославский клуб посвятил погибшей в 2011 году команде. В частности, Александр Радулов после победной игры сказал: «Пацаны, кого сейчас с нами нет — я верю, что они сверху наблюдают за нами и дают какую-то энергию. Спасибо им большое».

7 сентября 2011 года при вылете из Ярославского аэропорта Туношна пассажирский самолет Як-42, на борту которого находился «Локомотив», не смог набрать достаточную для взлета скорость, в результате чего произошло крушение. На борту было 45 человек, из которых выжили только двое — бортинженер Александр Сизов и хоккеист «Локомотива» Александр Галимов, спустя пять дней скончавшийся в реанимации от полученных ожогов. В 2012 году на месте авиакатастрофы был открыт мемориал погибшей хоккейной команде «Локомотив».

Алла Чижова